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  3. 17 Temmuz 2020 17:50

Rezidansta partiye koronavirüs baskını

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otelin rezidansında düzenlenen partiyi polis bastı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı partiye katılanlara 78 bin 750 bin lira ceza kesildi.

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