Anasayfa Video Galeriler Gündem Rezidansta ''Rusça'' dehşeti: Genç sevgilisini katletti Rezidansta ''Rusça'' dehşeti: Genç sevgilisini katletti 19 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 09:45 Güncelleme: 19 Kasım 2022 Cumartesi 09:45 Aydın'da yaşanan korkunç cinayette 21 yaşındaki genç kız, 22 yaşındaki sevgilisi arasında çıkan "neden yanımda Rusça konuştun" tartışması kanlı bitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63787b81f24eeb60190481d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Facianın yaşandığı madende 1 aydır yangın dinmiyor Bakan Soylu'nun arşivini Bakan Soylu'nun yüzüne karşı açtı 9 milyon kişi internette Türkiye'deki bu binayı arattı Humeyni'nin evi ateşe verildi Taksim bombacısının Taksime geliş görüntüsü ortaya çıktı Kaçak sığınmacılara ölümcül işkence! Görüntüler korkunç Hastanedeki demir çubuklu kavga kamerada İşsiz vatandaş ağlayarak yardım istedi Markette hırsızlık yaparken yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi