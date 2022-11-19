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  4. Rezidansta ''Rusça'' dehşeti: Genç sevgilisini katletti

Rezidansta ''Rusça'' dehşeti: Genç sevgilisini katletti

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Aydın'da yaşanan korkunç cinayette 21 yaşındaki genç kız, 22 yaşındaki sevgilisi arasında çıkan "neden yanımda Rusça konuştun" tartışması kanlı bitti.

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