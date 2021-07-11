Anasayfa Video Galeriler Gündem Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu 11 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:25 Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, uzaya giden ilk milyarder oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60eb459e1b71510c54151ba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin tatil cennetinde can pazarı: Tekneleri alabora oldu İranlı kadın Türk Bayrağı'nı yırtıp üzerine bastı Meclis Başkanı ve AK Partililerden Atatürklü Türk bayraklarına veto AK Parti'den aday olmuştu... 2 bin 500 kişiyle CHP'ye geçti 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da bir kadın vapurdan düştü İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı Dilan Çiçek Deniz 10 yaş büyük sevgilisiyle fena yakalandı İstanbul'da savaş gemisi paniği: Kuvvetli dalgalar kafeyi sular altında bıraktı