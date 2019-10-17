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  3. 17 Ekim 2019 21:40

Rihanna hamile mi ? Olay paylaşım...

Ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz ay katıldığı bir davette göbeği nedeniyle hamilelik dedikodularının odağı olmuştu. Bugün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla imalı bir şekilde hamile olmadığını herkese göstermiş oldu.

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