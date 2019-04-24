“Riskli gördüğümüz alanlarda kentsel dönüşüm projesi başlatacağız"
24 Nisan 2019 16:05
“Riskli gördüğümüz alanlarda kentsel dönüşüm projesi başlatacağız"
Kağıthane’de çöken binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çalışmalar sonrası bu bölgede riskli gördüğümüz alanlarda kentsel dönüşüm projesi başlatacağız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane’deki istinat duvarının çökmesinin ardından yıkılan binaların bulunduğu bölgeye gelerek inceleme yaptı. İncelemenin ardından basın...