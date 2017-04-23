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  3. 23 Nisan 2017 16:50

Riva deresinde yunus sürprizi

Beykoz’da Riva deresine giren yunuslar kameralara yansıdı.

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Başakşehirde virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
Başakşehirde virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
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Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu arasında yetki tartışması
Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu arasında yetki tartışması
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10 kişiye mezar olan midibüs ölüme böyle gitmiş
10 kişiye mezar olan midibüs ölüme böyle gitmiş
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Koreliler cirite hayran kaldı
Koreliler cirite hayran kaldı
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İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu
İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu
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Dünya yetimleri Sultangazide buluştu
Dünya yetimleri Sultangazide buluştu