Anasayfa Video Galeriler Gündem Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 19:35 Beykoz Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vururken, yunusları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fbacb4a01c01dd44455f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı Sağlık çalışanlarına saldırı davasında tahliye kararı