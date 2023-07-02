Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize-Artvin Havalimanı'nda bir ilk Rize-Artvin Havalimanı'nda bir ilk 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 13:00 Güncelleme: 02 Temmuz 2023 Pazar 13:00 Geçen yıl hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’na yurt dışından ilk uçuş gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a14ac2de4d4209e63f2adf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada Erdoğan'ın basket oynadığı görüntüler olay olmuştu! ''Deep fake'' iddiasına yanıt İstanbul'a su sağlayan baraj tamamen kurudu Sivas olaylarının üzerinden 30 yıl geçti: UnutMADIMAKlımda Küçük çocuk yanlış arabaya binince ortalık karıştı! Öldüren yumruk kamerada Van Gölü'nde can pazarı! Çok sayıda yaralı var İstanbul'da akaryakıt istasyonu çalışanına öldüresiye dayak Salda Gölü 13 yaşındaki kızı yuttu! Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı