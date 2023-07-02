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Rize-Artvin Havalimanı'nda bir ilk

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Geçen yıl hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’na yurt dışından ilk uçuş gerçekleştirildi.

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