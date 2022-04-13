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Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak.

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