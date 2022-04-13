Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu 13 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 08:45 Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6256636ff0fd2b5253351c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Münevver Karabulut'un babası hakkında canlı yayında olay sözler Suriyeliler, Afganlar yetmezmiş gibi bu sefer de Kamerunlular yakalandı Rıdvan Dilmen TFF Başkanlığına aday olacak mı? ''Türk futbolunun bana ihtiyacı var'' Tekirdağ üzerinde korkutan anlar! Dev uçağı gören panik yaşadı -Ünlü evlilik ve ilişki terapistini şoke eden soru: ''Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor'' ''Fiyatlar uygun'' diyen AK Partili vekilden ''U'' dönüşü: ''Vatandaş haklı'' ODTÜ’de büyük protesto! Ali Babacan'ın ziyareti iptal New York metrosunda can pazarı! Çok sayıda yaralı var Uçan motosiklet gerçek olabilir: 777 bin dolar değerinde...