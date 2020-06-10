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  3. 10 Haziran 2020 17:50

Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi ''çay bardağı'' şeklinde olacak

3 yılda yüzde 68'i tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın, kulesinde çay bardağı figürü olmasına karar verildi. İşte o Havalimanından görüntüler...

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