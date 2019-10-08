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  3. 08 Ekim 2019 14:25

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısının emniyet koridorunda derdest edildiği anlar kameraya yansıdı.

Video Galeri
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