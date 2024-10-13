Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi 13 Ekim 2024 Pazar Saat: 17:20 Güncelleme: 13 Ekim 2024 Pazar 17:20 Rize - Artvin Havalimanı’nda piste yıldırım düştü. Olay sırasında şok geçiren bir pist görevlisi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670bd73cc8c234ef840aae83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Esenyurt'ta hamile kadına taciz Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti Giresun'daki vahşi madencilik İstanbul'da protesto edildi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi