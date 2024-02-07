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Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada

Rize'nin Çayeli ilçesinde çığ düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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