Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada Rize'de çığ düştü! Beyaz kabus kamerada 07 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 15:25 Rize'nin Çayeli ilçesinde çığ düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c376d10017da8de1032dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: ''31 Mart'ta oyunları bozacağız'' Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı Takside 13 yaşındaki kıza taciz! Cezası belli oldu Silahlı, fişekli asker eğlencesi yapanlar yandı! 4 yıl önce, 4 yıl sonra... Aynı noktada yine aynı sel manzarası! Sel suları çekildi; hasar gündüz gözüyle görüntülendi Kandilli Rasathanesi beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin