Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize'de dev kayalar yolu kapattı Rize'de dev kayalar yolu kapattı 22 Mart 2022 Salı Saat: 14:05 Rize'nin Hemşin ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239ad79785d5f386c068f67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, görüntüleri paylaştı Türkiye'nin denizaltındaki milli gururu Müren ateşlendi İstanbul'da 5 katlı bina çöktü! Korku dolu anlar kamerada İstanbul'da yol verme kavgasında taksiciye uçan tekme kamerada