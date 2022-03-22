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Rize'de dev kayalar yolu kapattı

Rize'nin Hemşin ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı.

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