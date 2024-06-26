  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Rize'de garip olay: Bisikletiyle banka çalışanlarını esir aldı

Rize'de garip olay: Bisikletiyle banka çalışanlarını esir aldı

Güncelleme:

Rize'de yaşanan ilginç olayda bir kişi bankanın kapısına bisikletini kilitleyip gidince, banka çalışanları içeride mahsur kaldı. O ilginç anlar objektiflere böyle yansıdı...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği
İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği
Osmanlı mirası Karantina Adası, 155 yıl sonra restore edildi
Osmanlı mirası Karantina Adası, 155 yıl sonra restore edildi
Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı
Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı
Plaja füze yağmuru: Şoke eden saldırı kamerada
Plaja füze yağmuru: Şoke eden saldırı kamerada
Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti
Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti
Türkiye'nin yeni turistik treni yola çıktı
Türkiye'nin yeni turistik treni yola çıktı
Türkiye'nin gururu Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla irtifa rekorunu kırdı
Türkiye'nin gururu Bayraktar TB3 SİHA yerli motorla irtifa rekorunu kırdı
TEM'de zincirlime kaza: Yaralılar var
TEM'de zincirlime kaza: Yaralılar var
İspanyol, Fransız ve Türkiye'den 10 ilde ortak operasyon: 42 gözaltı var
İspanyol, Fransız ve Türkiye'den 10 ilde ortak operasyon: 42 gözaltı var