Rize'de garip olay: Bisikletiyle banka çalışanlarını esir aldı

Rize'de yaşanan ilginç olayda bir kişi bankanın kapısına bisikletini kilitleyip gidince, banka çalışanları içeride mahsur kaldı. O ilginç anlar objektiflere böyle yansıdı...

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