Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize'de heyelan: 2 ev toprak altında kaldı Rize'de heyelan: 2 ev toprak altında kaldı 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 09:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 ev toprak altına kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6715f1916ca68c646803e293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti ''Denizden babam çıksa yerim'' diyenler gözünü acil serviste açtı İstanbul'da hayvan barınağı nöbeti tutanlara tehdit kamerada Isparta'da 3 kadının ''hem de bu devirde'' dedirtti... Her şey güvenlik kamerasında İsrail Beyruta 12 hava saldırı gerçekleştirdi Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var Türkiye'nin en büyük beşinci gölüydü... Göz göre göre yok oluyor