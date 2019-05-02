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  3. 02 Mayıs 2019 11:34

Rize'de kaybolan çocuklar bulundu

Rize’nin Fındıklı ilçesinde dün parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocuk ormanlık alanda bulundu.

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