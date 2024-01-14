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  4. Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler

Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler

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Rize'de düzenlenen 8’inci Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, Ayder Yaylası'nın 1700 rakımlı Galer Düzü mevkisinde soğuğa rağmen buzla kaplı gölde yüzdü.

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