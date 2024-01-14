Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 23:30 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 23:30 Rize'de düzenlenen 8’inci Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, Ayder Yaylası'nın 1700 rakımlı Galer Düzü mevkisinde soğuğa rağmen buzla kaplı gölde yüzdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a444819f9f78fab10ca3a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de faciadan dönüldü MİT'ten Suriye'ye derin operasyon: 23 hedef imha edildi ''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu Şehit babasının kalbi acı haberlere dayanamadı İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede Çocuk koğuşunda tehdit, işkence, cinsel istismar İstanbul'da vahşet: Dondurucudan çocuk cesedi çıktı 10 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar