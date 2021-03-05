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  4. Rize'de korku dolu anlar! Bir anda yerle bir oldu

Rize'de korku dolu anlar! Bir anda yerle bir oldu

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

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