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  3. 14 Mayıs 2020 18:10

Rize'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu getirilen illere Rize, Karabük ve Kırklareli de eklendi. Böylece 13 ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklanmış oldu.

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