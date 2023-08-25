Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize'de yağış, sel ve heyelan! Evler boşaltıldı Rize'de yağış, sel ve heyelan! Evler boşaltıldı 25 Ağustos 2023 Cuma Saat: 11:20 Güncelleme: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:20 Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy ve mahalle yolları ulaşıma kapanırken tedbir amaçlı 8 ev boşaltıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e864522f233f6c5b65fc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında dikkat çeken CHP ve Kılıçdaroğlu iddiası Biri bitmeden diğeri başlıyor! Bir büyük orman yangını daha Cemal Enginyurt eşekli protestoda Erdoğan'ı, Erdoğan'a şikayet etti Sınırda büyük operasyon! Hepsi TIR'ın motorundan çıktı Sokak ortasında kan donduran cinayet İstanbul'da çatışma: 2'si polis 3 yaralı var, 1 kişi de öldü! İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti Gece yarısı esrarengiz patlama! Duyan kendisini sokağa attı İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın