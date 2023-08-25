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  4. Rize'de yağış, sel ve heyelan! Evler boşaltıldı

Rize'de yağış, sel ve heyelan! Evler boşaltıldı

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Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy ve mahalle yolları ulaşıma kapanırken tedbir amaçlı 8 ev boşaltıldı.

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