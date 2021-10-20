Anasayfa Video Galeriler Gündem Rize'deki heyelan kamerada Rize'deki heyelan kamerada 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 23:30 Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çay bahçesinde ve ormanlık alanda heyelan meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61707c6944ba754b425d6f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp'' Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar Konya'daki katliamda istenilen ceza belli oldu Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Van peş peşe depremlerle sarsıldı AK Partili seçmenler Ali Babacan'a tepki yağdırdı İnşaatta kabus dolu anlar! Ölümle yaşam arasında asılı kaldı Son ankette İYİ Parti sürprizi