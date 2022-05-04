Anasayfa Video Galeriler Gündem Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz'' Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz'' 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 12:15 Rize’de bir esnaf HaberTürk yazarı Nagehan Alçı‘nın, işletmesinde asılı olan Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmesine izin vermedi. Esnaf Alçı’ya ''Che Guevara’dan özür dileyeceksiniz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62724430295e8250e9247143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı Mansur Yavaş'tan sosyal medyayı sallayan bayram videosu İmamoğlu: ''Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım olmaz öyle şey'' Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp... YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz! Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi Onlar oyaladı, kız çocuğu çaldı! Aile boyu hırsızlar kamerada Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı