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  4. Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti olay oldu

Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti olay oldu

Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

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