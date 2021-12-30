Anasayfa Video Galeriler Gündem Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti olay oldu Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti olay oldu 30 Aralık 2021 Perşembe Saat: 10:06 Rize'de turizm işletmeciliği yapan Hasan Osmanoğlu'nun beslediği tilkilerle sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cd5a5ef33c8f33987b0c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otel odasında dehşet! Genç kadının yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu Alkollü sürücü polisi çıldırttı: ''Beni öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın'' Esra Erol'da ilginç anlar ''İşte böyle çalarız'' diyen hırsıza polisin yanıtı böyle oldu İstanbul'da korkutan yangın! Kraliçe Elizabeth’in muhafızları çocuğu ezip geçti İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Nedim Şener'e canlı yayında tokat gibi yanıt Bakan Nebati'den canlı yayında tepki çeken açıklama: ''Lan nasıl ? Harika, muhteşem bir şey'' Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın! Ekipler sevk edildi