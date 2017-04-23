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  3. 23 Nisan 2017 17:50

Rizeli Heidi o koltuğa geçti

Rize’de doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıyarak gündeme oturan Rizeli Hamdu Sena Bilgin (10) Ankara’ya geldi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanlık koltuğu da temsili olarak küçük Sena’ya devredildi.

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