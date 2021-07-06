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  4. Rizeli marangoz aracını baştan sona ahşap kapladı

Rizeli marangoz aracını baştan sona ahşap kapladı

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan marangoz Metin Tercan, 1988 model otomobilini ahşap kaplayarak kamyonete dönüştürdü.

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