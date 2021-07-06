Anasayfa Video Galeriler Gündem Rizeli marangoz aracını baştan sona ahşap kapladı Rizeli marangoz aracını baştan sona ahşap kapladı 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 14:39 Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan marangoz Metin Tercan, 1988 model otomobilini ahşap kaplayarak kamyonete dönüştürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e441073f52b072361c6fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda savaş gemileri hız sınırını aşınca olanlar oldu Türkiye'deki Suriyeliler akın akın Suriye'ye gidiyor Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ''dağsız tünel''in son hali görüntülendi Devlet Bahçeli'den ''Soylu'' açıklaması Ankara'da 66 FETÖ gözaltısı Dev dalgalar böyle yuttu! Herkesin gözleri önünde boğuldu Dr. Öz'ün kızı Daphne Öz Bodrum'da aşka geldi İstanbul'da korkunç cinayet Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalandı