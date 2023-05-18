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Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için

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Rize'nin Çayeli ilçesinde Muharrem Çelik, köye inip, arı kovanlarına dadadan ayılara karşı boru şeklinde olup, hava ve gaz basıncı ile çalışan sistemi devreye soktu. 

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