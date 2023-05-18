Anasayfa Video Galeriler Gündem Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için 18 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 12:05 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 Perşembe 12:05 Rize'nin Çayeli ilçesinde Muharrem Çelik, köye inip, arı kovanlarına dadadan ayılara karşı boru şeklinde olup, hava ve gaz basıncı ile çalışan sistemi devreye soktu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6465ea56351c5944a3337113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi Karavancılara kötü haber! Yasak geliyor Balıkesir sular altında! Sağanak sele dönüştü Vatandaş İmamoğlu’na sarılarak ağladı Bakan Soylu'dan Türkiye'deki Suriyeliler için dikkat çeken açıklama Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü Ankara'da aile içi dehşet: Kız kardeşini öldürdü!