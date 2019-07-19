Rizeli’nin topladığı çayı kamyona yüklemek için bulduğu yöntem güldürdü
19 Temmuz 2019 14:05
Rizeli’nin topladığı çayı kamyona yüklemek için bulduğu yöntem güldürdü
Pratik zekası ile kendisinden sıkça söz ettiren Rizeliler bu kez çaylıktan kamyona çayları yükleme sistemi ile görenleri güldürdü. Rize merkeze bağlı Pazarköy Köyü’nde topladığı yaş çayları bezlere dolduran Rizeli bir vatandaş, o çayları çay bahçesinden kamyona yüklemek zorundaydı. O ise çayları taşımak yerine bir sistem geliştirdi. Yamaçtaki çay bahçesinin hemen alt kısmına kamyonu duvar...