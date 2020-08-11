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  3. 11 Ağustos 2020 09:35

Rize'yi yine sel vurdu!

Rize’de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda bazı yollar toprak altında kaldı.

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