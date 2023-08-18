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Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi. Ünlü şarkıcı, Bodrum'da bir otelde hayranlarıyla buluştu.

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