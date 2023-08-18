Anasayfa Video Galeriler Gündem Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi 18 Ağustos 2023 Cuma Saat: 12:04 Güncelleme: 18 Ağustos 2023 Cuma 12:04 Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi. Ünlü şarkıcı, Bodrum'da bir otelde hayranlarıyla buluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64df3419d2ac7b03b77c5563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı Hoynat Adası turist akınına uğruyor Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu tek eliyle böyle yakaladı Ünlü ilan sitesi hakkında para cezası talebi Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada Altından fay hattı geçen il ve ilçe sayısı açıklandı Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu