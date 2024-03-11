Anasayfa Video Galeriler Gündem Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi 11 Mart 2024 Pazartesi Saat: 16:23 Güncelleme: 11 Mart 2024 Pazartesi 16:23 Ramazan ayıyla birlikte Türkiye'nin ismi saklı Robin Hood'ları yeniden sokağa indi. Son olarak Afyonkarahisar'da bir bakkala giden gizemli hayırsever mahallelinin veresiye borcunu tek kalemde kapattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ef05cb1039b8add20cd383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrikada büyük yangın Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı Yan baktın kavgasında kan aktı Yan baktın kavgasında kan aktı Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay