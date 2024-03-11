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  4. Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi

Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi

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Ramazan ayıyla birlikte Türkiye'nin ismi saklı Robin Hood'ları yeniden sokağa indi. Son olarak Afyonkarahisar'da bir bakkala giden gizemli hayırsever mahallelinin veresiye borcunu tek kalemde kapattı.

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