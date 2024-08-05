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Robot süpürge bomba gibi patladı

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Antalya'nın Finike ilçesinde tamir için bırakılan robot süpürge, tamir yapıldıktan sonra şarjdayken bir anda alev aldı.

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