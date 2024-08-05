Anasayfa Video Galeriler Gündem Robot süpürge bomba gibi patladı Robot süpürge bomba gibi patladı 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 13:56 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 13:57 Antalya'nın Finike ilçesinde tamir için bırakılan robot süpürge, tamir yapıldıktan sonra şarjdayken bir anda alev aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0affc82255507d00d4243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu ''Drift''çi trafik magandası vatandaşı çileden çıkardı Adana'nın kanallarında yüzen yumurcaklar ''pes'' dedirtti Cihangir'in rengarenk merdivenlerini Filistin bayrağına boyadılar İstanbul'da vale cinayeti Asrın felaketi bölgesinde ''ata tohumları'' ile gelen hasat başladı