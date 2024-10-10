Anasayfa Video Galeriler Gündem Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı 10 Ekim 2024 Perşembe Saat: 17:45 Güncelleme: 10 Ekim 2024 Perşembe 17:45 Van'da 13 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Rojin K.'nin başörtüsüne ulaşıldığı bildirildi. Öte yandan genç kızın kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6707e8967a6a266c0504c3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz Türkiye'nin doğa harikası Nemrut Krater Gölü ile yıldızlar aynı karede Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay Ehliyette yeni dönem için son 5 gün Beyoğlu Belediyesi'nde korkutan patlama Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi Taklit ve tağşişli ürünler bu laboratuvarda belirleniyor