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  3. 07 Eylül 2020 01:45

Roket askerin omzunda patladı

Rusya'da 2015 yılından beri gerçekleşen Uluslararası Ordu Yarışları (Army-2020) farklı alanlarda birçok ülkeden katılan askerlerin katılımıyla tamamlandı.

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