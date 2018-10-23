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  3. 23 Ekim 2018 22:35

Roma-CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü

İtalya’da oynanacak Roma-CSKA Moskova maçı öncesinde metro istasyonunda yürüyen merdivenin çökmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. İtalya’nın başkenti Roma’da Roma-CSKA Moskova maçı öncesinde Repubblica metro istasyonundaki yürüyen merdivenin çökmesi korku dolu anlar yaşattı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından metro istasyonunun kapatıldığı, İtfaiye, ve sağlık ekiplerinin...

Bilgin Pro
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