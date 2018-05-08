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  3. 08 Mayıs 2018 14:20

Roma’da korkutan yangın

Roma’nın merkezinde bir otobüs alev alev yandı. Roma’nın merkezinde bir otobüs alev alarak patladı. O anlarsa amatör kameraya yansıdı. Mahalli ulaştırma kuruluşu ATAC yetkilisi, sürücü ve yolcuların yara almadan kurtarıldığını açıkladı.(İHA)

Bilgin Pro
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