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  3. 12 Şubat 2021 14:00

Roma'daki kolezyumun benzeri Aydın'da bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1800 yıllık Mastaura Antik Kenti içinde Roma'daki kolezyumun (amfitiyatro) benzeri bulundu. Kolezyumun tam yuvarlak olması nedeniyle Türkiye'de benzersiz olduğu bildirildi.

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