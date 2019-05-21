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MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM !
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  3. 21 Mayıs 2019 15:35

Roman sahil güvenliği Türk balıkçı teknesini vurdu: 3 yaralı

Romanya kıyı koruma görevlileri, Köstence yakınlarında balık avlayan bir Türk balıkçı teknesini birkaç saat takip ettikten sonra ateş ederek durdurduklarını, teknede bulunan 8 balıkçıdan 3’ünün hafif yaralandığını duyurdu. Yaralılar kıyı koruma botuna alındıktan sonra Türk balıkçı teknesinin battığı ifade edildi. Romanya Kıyı Koruma görevlileri, Entegre Gözlem Sisteminin (SCOMAR)...

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