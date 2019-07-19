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  3. 19 Temmuz 2019 18:10

Romanya polisi, bagajını uçak koridoruna koyan Mısırlı yolcuyu dövdü

Fransa’dan Romanya’nın başkenti Bükreş kentine eşi ile yolculuk eden ve bagajını uçak koridoruna bırakan Mısırlı bir yolcu, Romanya polisinden dayak yedi. Fransa’dan Romanya’nın başkenti Bükreş’e seyahat eden yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Ülkesi Mısır’a gitmek üzere Fransa-Romanya uçuşunu gerçekleştiren Mısırlı bir yolcu bagajını uçak koridorunda bıraktı. Kabin memurlarının...

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