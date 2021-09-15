  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, Young Boys’a 2-1 mağlup olurken karşılaşma öncesinde Ronaldo’nun ısınmak için çektiği şutta top, kadın güvenlik görevlisine çarptı ve bayılmasına neden oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da kaçakçılık şebekesi çökertildi
Türkiye'nin gizli cennetiydi, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı
Acun Ilıcalı, Exxen'i eleştiren Güntekin Onay'a tepki gösterdi
Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada! 7 kişi öldü
Mustafa Sarıgül'ün seçim vaadi: ''Ofsaytı kaldıracağız''
Bodrum'da ilginç anlar: Köpekbalığını elleriyle yakaladı!
Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi
İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü
Esra Erol'da şoke eden olay: Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçmıştı...