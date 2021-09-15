Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, Young Boys’a 2-1 mağlup olurken karşılaşma öncesinde Ronaldo’nun ısınmak için çektiği şutta top, kadın güvenlik görevlisine çarptı ve bayılmasına neden oldu.

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