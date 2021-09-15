Anasayfa Video Galeriler Gündem Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 10:12 Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, Young Boys’a 2-1 mağlup olurken karşılaşma öncesinde Ronaldo’nun ısınmak için çektiği şutta top, kadın güvenlik görevlisine çarptı ve bayılmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61419cc17238a3451d156c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kaçakçılık şebekesi çökertildi Türkiye'nin gizli cennetiydi, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı Acun Ilıcalı, Exxen'i eleştiren Güntekin Onay'a tepki gösterdi Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada! 7 kişi öldü Mustafa Sarıgül'ün seçim vaadi: ''Ofsaytı kaldıracağız'' Bodrum'da ilginç anlar: Köpekbalığını elleriyle yakaladı! Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü Esra Erol'da şoke eden olay: Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçmıştı...