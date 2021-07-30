Anasayfa Video Galeriler Gündem Rosier, Beşiktaş için İstanbul'da Rosier, Beşiktaş için İstanbul'da 30 Temmuz 2021 Cuma Saat: 07:40 Valentin Rosier, siyah-beyazlı ekip için İstanbul'a geldi. Fransız oyuncu Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610382b83ca7037d73032cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama CNN Türk ekibi Manavgat'ta alevlerin arasında kaldı: İşte o anlar... Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu İstanbul'da 4 kişinin öldürüldüğü kavganın görüntüleri dehşete düşürdü Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti''