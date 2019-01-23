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  3. 23 Ocak 2019 17:35

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi

İlhan Yerlikaya’nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi. (İHA)

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İzmir’de tarihi bina çöktü: 1 kişi enkazda aranıyor
İzmir’de tarihi bina çöktü: 1 kişi enkazda aranıyor
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E-5’te vinç trafiği kilitledi, o anlar havadan görüntülendi
E-5’te vinç trafiği kilitledi, o anlar havadan görüntülendi
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Ayşen Gruda’nın doktorlarından açıklama
Ayşen Gruda’nın doktorlarından açıklama
Video Galeri
Muhtarlar söyledi başkanlar alkışladı
Muhtarlar söyledi başkanlar alkışladı
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Bu mesleği yapmak yürek ister
Bu mesleği yapmak yürek ister
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Taksim Camii’nin alemi yerleştirildi
Taksim Camii’nin alemi yerleştirildi
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