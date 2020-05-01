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  3. 01 Mayıs 2020 18:25

RTÜK'ten TV8'e Survivor cezası

RTÜK, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 52. Bölümünde yarışmacılar Yasin ve Barış’ın kavga etmelerini gerekçe göstererek, TV8’e idari para cezası uyguladı.

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