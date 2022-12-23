Anasayfa Video Galeriler Gündem RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 14:00 RTÜK'ün Halk TV'ye 'terörün mimikle övüldüğü' gerekçesiyle üç kez program durdurma cezası vermesini Emin Çapa maske takarak protesto etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a58a52a58425632f3f6127" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı Onlar AFAD'ın melekleri! Nefesleri kestiler İstanbul'da vahşet! 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu ''Artık yeter'' deyip İstanbul'u terk etti; kendi işinin patronu oldu Hakan Ural canlı yayında fena faka bastı! Önce eleştirdi sonra farketti Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif! Kısmetse Olur Cansel Çördük bu sefer ''Noel anne'' olup yatağa girdi