RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı

RTÜK'ün Halk TV'ye 'terörün mimikle övüldüğü' gerekçesiyle üç kez program durdurma cezası vermesini Emin Çapa maske takarak protesto etti.

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