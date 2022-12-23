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  4. RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı

RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı

RTÜK'ün Halk TV'ye 'terörün mimikle övüldüğü' gerekçesiyle üç kez program durdurma cezası vermesini Emin Çapa maske takarak protesto etti.

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