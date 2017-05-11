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  3. 11 Mayıs 2017 20:20

Rugby takımı THYnin 242 tonluk dev uçağını itti

Dünyaca ünlü İngiliz Rugby oyuncusu Lawrence Dallaglio ve ekibi, Türk Hava Yolları’nın 242 ton ağırlığındaki geniş gövdeli Airbus A330 tipi dev yolcu uçağını itti.

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