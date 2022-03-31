Anasayfa Video Galeriler Gündem Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Treni'ni İmamoğlu raylarla buluştu Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Treni'ni İmamoğlu raylarla buluştu 31 Mart 2022 Perşembe Saat: 14:56 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Mayna’ diyerek, Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı’nda hizmet verecek treni raylarla buluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624596d558e8c31874240093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahar Candan'ın Murat Boz açıklaması olay oldu Kafede spor hocasına kanlı infaz ''FETÖ'nün süpürgesi''nden dolar fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği kadın çiftçi Türkiye'de çöl tozu alarmı! Uzmanlar en riskli grubu açıkladı Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza 2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi Bir köy küle döndü! Köylülerin hayatını köpek kurtardı Suriyeli sığınmacı ''Sizi ülkenize göndereceğiz" diyen Özdağ'a bu yanıtı verdi