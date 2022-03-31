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  4. Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Treni'ni İmamoğlu raylarla buluştu

Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Treni'ni İmamoğlu raylarla buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Mayna’ diyerek, Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı’nda hizmet verecek treni raylarla buluşturdu.

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