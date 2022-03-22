Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus askeri ülkesini 10 bin dolara sattı Rus askeri ülkesini 10 bin dolara sattı 22 Mart 2022 Salı Saat: 15:40 Ukrayna'da bir Rus askerinin 10 bin dolar karşılığında tankını Ukrayna ordusuna teslim ettiği iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239c3c91cbda154300db8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor Erdoğan, Hollanda Başbakanı'nı kabul etti Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada