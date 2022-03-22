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Rus askeri ülkesini 10 bin dolara sattı

Ukrayna'da bir Rus askerinin 10 bin dolar karşılığında tankını Ukrayna ordusuna teslim ettiği iddia edildi.

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