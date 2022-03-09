Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus askerleri TV kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı Rus askerleri TV kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı 09 Mart 2022 Çarşamba Saat: 09:15 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı operasyonlarında görev alan bazı Rus askerleri, Ukrayna için stratejik öneme sahip televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62284613d778db19954d67c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a ''en iyi kadın oyuncu'' göndermesi Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı geçişi bembeyaz! Ankara'da protokol yolundaki İsrail bayrakları yırtıp, yaktılar Ayçiçek denetimine çıkan Vali 4 bin 500 koli ayçiçek yağını görünce... Canlı yayında bir anda göğsü açılınca stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı Gözü dönen Rus ordusu insani koridora saldırdı Müge Anlı'nın kadınlar günü mesajı stüdyoyu ayağa kaldırdı Masumlar Apartmanı'nda Safiye kritik kararın eşiğinde Serenay Sarıkaya'nın ''ayçiçek yağı'' videosu sosyal medyayı salladı