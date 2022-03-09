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Rus askerleri TV kanallarını ve radyoları ele geçirmeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı operasyonlarında görev alan bazı Rus askerleri, Ukrayna için stratejik öneme sahip televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı.

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