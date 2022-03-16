Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus askerleri yolda yürüyen sivili tankla katletti Rus askerleri yolda yürüyen sivili tankla katletti 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 09:35 Ukrayna topraklarında ölüm saçan Rus ordusu bu sefer de tanktan açılan top atışıyla yoldan geçen sivili katletti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231852e1fb6673c261ad093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail her yerde onu arıyordu; İstanbul'da yakalandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu kamerada! Gözaltılar var İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada Hem otomobil fiyatları hem de akaryakıt fiyatları uçunca, 2. el ve 0 km otomobilde tercihler değişti Kafede oturan çifte ''fazla yakınlaşmayın'' uyarısı! Ortalık karıştı Atatürk'ün ortaya çıkan en net görüntüleri sosyal medyada olay oldu Başhekimden doktora olay sözler: ''Şunu da hemen paketleyin!'' Kasa kasa meyve hırsızlığı kamerada Rusların sivilleri vurduğu an kamerada! Bombalar tam üstlerine düştü