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  4. Rus askerleri yolda yürüyen sivili tankla katletti

Rus askerleri yolda yürüyen sivili tankla katletti

Ukrayna topraklarında ölüm saçan Rus ordusu bu sefer de tanktan açılan top atışıyla yoldan geçen sivili katletti.

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