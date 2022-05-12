Anasayfa Video Galeriler Gündem Rus askerlerinin sivilleri vurduğu anlar kamerada Rus askerlerinin sivilleri vurduğu anlar kamerada 12 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 13:00 Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 70 günü aşkındır devam ediyor. ABD merkezli bir medya kuruluşu olan CNN, Rus askerlerinin sivilleri öldürdüğü görüntüleri yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627cdabb49ee68774e7beaa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü Vatandaştan hüzünlendiren ve güldüren Hıdırellez dilekleri Kumar kavgasında silahlar konuştu, kurşunla dans ettirdiler Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti Sürücüsü fenalaşan aracı böyle durdurdular Taksiciler caddeyi boks ringine çevirdi! O anlar kamerada Defineciler talan etti! 31 yıl önce keşfedilmişti, sahipsiz kaldı Mayıs ayında 5 metrelik karla mücadelem