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Rus askerlerinin sivilleri vurduğu anlar kamerada

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 70 günü aşkındır devam ediyor. ABD merkezli bir medya kuruluşu olan CNN, Rus askerlerinin sivilleri öldürdüğü görüntüleri yayınladı.

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